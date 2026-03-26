Раскрыт один из секретов "Зоны 51": чем там занимались американские пилоты

Советский истребитель МиГ-21 / © AFP

Во время Холодной войны в рамках секретных программ, которые включали в себя деятельность знаменитой «Зоны 51» в Неваде, американские пилоты проводили воздушные бои с использованием советских истребителей МиГ.

Об этом пишет издание 19FortyFive.

В издании отмечают, что в конце 1960-х годов американским военным удалось получить полностью боеспособные МиГ-21, а впоследствии и МиГ-23.

Часть самолетов попала в США через перебежчиков. Один из ключевых эпизодов произошел в 1966 году, когда иракский пилот перегнал МиГ-21 в Израиль, откуда самолет передали американцам. Другие самолеты поступали через союзников — из стран Ближнего Востока и Азии.

На базе Грум-Лейк специалисты и пилоты ВВС и ВМС США не просто изучали технику, а проводили реальные полеты и моделировали боевые столкновения. Это позволило получить уникальные данные о сильных и слабых сторонах советских истребителей.

Позже в США была создана эскадрилья «Красные орлы», где американские пилоты регулярно летали на МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23, имитируя действия потенциального противника. Учения проходили в формате «разнородных воздушных боев», максимально приближенных к реальным условиям.

Программа была строго засекречена, самолетам присваивали фиктивные обозначения, а часть пилотов даже не подозревала, что в учениях они сталкиваются с настоящими советскими истребителями.

В течение десятилетий «Зона 51» была площадкой для создания и тестирования передовых и экспериментальных самолетов, среди которых и F-117 Nighthawk — первый в США стелс-бомбардировщик.