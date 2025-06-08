Раскрыта правда об удивительных кольцах "дыма", которые обнаружили в океанах по всему миру

Исследователи наблюдали за поведением горбатых китов, которые покидают эти кольца. / © ladbible.com

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В океанах по всему миру был обнаружен ряд колец «дыма», и новое исследование показывает, что это может помочь нам в поисках внеземной жизни.

Эти кольца на самом деле совсем не сделаны из дыма, а из пузырьков, выдувающих горбатые киты, пишет издание LADbible.

Это поведение напоминает курильщика, выдыхающего кольца, но эти кольца гораздо больше и дольше остаются в воде.

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Предполагают, что действия морских существ могут быть дружеским взаимодействием с людьми, причем те, кто плавал или проплывал мимо.

Они могут представлять определенную форму любопытства и даже помогать людям в поисках внеземной жизни.

Хотя эти признаки наблюдались только в океанической среде, исследователи из Института поиска внеземного разума (SETI) и Калифорнийского университета считают их многообещающими и опубликовали свои выводы в журнале Marine Mammal Science.

Известно, что горбатые киты используют пузыри как инструменты, то ли для угона рыбы, то ли для создания пузырьковых троп для привлечения партнеров, но, как отмечается в исследовании, это новое поведение не связано с их пищевыми привычками или размножением.

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Это говорит о том, что это попытки общения с людьми, как объяснил соавтор исследования доктор Фред Шарп: «Горбатые киты живут в сложных обществах, имеют разнообразную акустику, используют инструменты в виде пузырьков и помогают другим видам, преследуемым хищниками».

«Теперь, подобно сигналу кандидата, мы показываем, что они пускают пузырьки в нашем направлении, очевидно пытаясь игриво взаимодействовать, наблюдать за нашей реакцией и/или вступать в какую-то форму общения», — добавили в филиале UC Davis.

Исследователи рассмотрели 12 случаев, когда 11 отдельных китов по всему миру демонстрировали такое поведение, поскольку в каждом случае киты приближались к людям, которые наблюдали за ними, чтобы выпустить в общей сложности 39 пузырьковых колец, в исследовании под названием «Горбатые киты выдувают полоидальные вихри.

Это новое исследование является частью проекта WhaleSETI, сосредоточенного на бесчеловечном интеллекте как способе лучшего понимания потенциальных сигналов от внеземной жизни в будущем.

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Ученые говорят, что понимание того, как бесчеловечные, внеземные существа проявляют любопытство или другие чувства, может помочь лучше понять любой будущий инопланетный разум, с которым мы можем столкнуться.

Эти выводы могут привести к лучшему пониманию коммуникации с внеземным разумом, говорит ученый Института SETI и соавтор исследования доктор Лоранс Дойл.

«Из-за текущих ограничений технологий важным предположением в поиске внеземного разума является то, что внеземный ум и жизнь будут заинтересованы в установлении контакта и поэтому будут ориентироваться на человеческих приемников», — добавил он.

Доктор Дойл сказал, что это предположение «подтверждается» эволюцией «интересного поведения» горбатых китов.

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Соавтор исследования Джоди Фредиани указала на «дружеское поведение» горбатых китов по отношению к людям, объяснив: «Мы уже обнаружили десяток китов из популяций по всему миру, большинство из которых добровольно подходили к лодкам и пловцам, выдувая кольца из пузырьков во время этих эпизодов интересного поведения».