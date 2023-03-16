Распад элит начался: экс-депутат Госдумы рассказал, почему российские олигархи избегают встреч с Путиным

15 человек вышли из состава Союза промышленников РФ, чтобы не встречаться с главой Кремля.

В Москве состоялся Международный съезд русофилов, инициированный болгарским политиком Николаем Малиновым, против которого на родине выдвинуты официальные обвинения в шпионаже в пользу РФ. Кроме Малинова съезд посетили такие политические маргиналы и сторонники теорий заговора, как внук бывшего президента Франции Пьер де Голль, считающий, что "Запад позволил Зеленскому, олигархам и неонацистам затянуться в спираль войны, а в Москву он приехал "содействовать миру и дружбе", а также актер Стивен Сигал, считающий себя "на 100% русофилом и на миллион процентов россиянином".

Поэтому подобная мера в очередной раз показывает, что мировой поддержки России на самом деле нет.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В то же время он отметил, что встреча носила новый характер. Впервые с Российским союзом промышленников и предпринимателей являлся массовый выход бизнесменов.

"15 человек вышло из его состава, сложило полномочия, чтобы не встречаться с Путиным. Это же уникальная ситуация. Раньше люди доплачивали денег, чтобы встретиться с Путиным, а сейчас они думают, как бы убежать. Причем в составе сбежавших были такие известные личности, как, например, Алишер Усманов, который вообще сказал, что он едет жить в Узбекистан и будет работать там. Или сын известного писателя Степан Солженицын. То есть там все было интересно", — отметил Пономарев.

По мнению Пономарева, процесс распада элит России уже начался и будет ускоряться.

“С политологической точки зрения я считаю, что процесс распада элит начался. И тот факт, что 15 высокопоставленных бизнесменов РСПП начали убегать от самой встречи с Путиным — это о многом говорит. Это клуб большого бизнеса, за каждым человеком, который там был, стоят миллиарды долларов. И дальше я думаю, что этот процесс будет только ускоряться», — сказал Пономарев.

В то же время украинский эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что Владимир Путин встретился с олигархами, чтобы в очередной раз сымитировать, что в России все хорошо, а война и санкции больше вредят Западу, чем России.

Напомним, СМИ заметили загадочное исчезновение 20-летней внебрачной дочери диктатора РФ Владимира Путина. Ранее Луиза Розова демонстрировала роскошную жизнь в Европе и охотно давала интервью.

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