Распад коалиции в Германии: Штайнмайер готов к радикальным действиям

Это заявление было сделано на фоне политического кризиса в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить Бундестаг, чтобы открыть путь к внеочередным парламентским выборам.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

"Наша страна нуждается в стабильном большинстве и правительстве, способном действовать. Это будет моим критерием", – отметил он.

Эти события происходят на фоне распада "светофорной" коалиции, объединявшей Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), Свободную демократическую партию (ВДП) и "Зеленых", состоявшуюся 6 ноября.

Штайнмайер назвал ситуацию "политическим кризисом, который мы должны оставить и оставим позади", подчеркнув, что "конец коалиции — это не конец света". Он призвал к разуму и ответственности в этот период.

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Напомним, что распад был вызван увольнением министра финансов и лидера Свободной демократической партии (ВДП) Кристиана Линднера. В ответ на то, что члены ВДП планируют подать в отставку, что ставит под угрозу стабильность коалиционного правительства.

Шольц и вицеканцлер Роберт Габек отметили необходимость определенности в политическом курсе страны. Шольц планирует провести голосование по доверию правительства 15 января, чтобы провести досрочные выборы в марте.