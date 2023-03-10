Распад неизбежен: в ООН описали будущее России после поражения в Украине

В ООН считают, что Россия распадется так же, как в свое время Советский Союз.

В ООН выразили уверенность в том, что в будущем Российская Федерация распадется, а ее регионы обретут независимость.

Такое мнение выразил ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл в интервью haqqin.az.

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Он пояснил, что, по его мнению, процесс деколонизации неизбежен, потому что Россия является феллерцией только на словах.

"Думаю, деколонизация России неизбежна. Дело в том, что Россия не функционирует как федерация. Она лишь на словах федеративна, а действительно абсолютно и жестко унитарна. РФ распадется, как Советский Союз, а ее регионы, подобно Азербайджану, обретут независимость. Республики в составе Российской Федерации заслуживают свободного самоопределения", — сказал О'Доннелл.

Какая судьба ждет Россию после окончания войны

Ранее эксдепутат Госдумы Игорь Яковенко заявил, что Россия начнет разваливаться как карточный дом. А после поражения в войне с Украиной на территории РФ вспыхнет "война мафиозных кланов".

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что процесс распада уже продолжается внутри России.

Даже сам российский диктатор Владимир Путин и его приближенные стали публично говорить о возможности распада России. Так они пытаются запугать Запад, но на самом деле именно это и ждет РФ.

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