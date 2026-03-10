Распада экономики РФ может не быть: Москва готовится к нефтяным сверхприбылям

Москва готовится к нефтяным сверхприбылям / © Getty Images

Россия может получить значительные финансовые выгоды из-за резкого роста цен на нефть, произошедшего на фоне войны на Ближнем Востоке. Стоимость барреля уже превысила 100 долларов, что автоматически повышает доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Аналитики отмечают, что Москва получает двойной эффект. С одной стороны, дорожает сама нефть на мировых рынках. С другой стороны, появились дополнительные возможности для продажи российского сырья после ослабления некоторых ограничений для индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Это позволяет Индии покупать уже находящуюся на танкерах российскую нефть и таким образом разгрузить флот судов с российским сырьем.

Кроме того, на ситуацию повлияло возобновление работы нефтяного терминала в Новороссийске на Черном море. Его работа была приостановлена почти на неделю после атаки украинского дрона в начале марта.

Поэтому экспорт российской нефти временно упал. По данным Bloomberg, средний морской экспорт РФ за четыре недели до 8 марта составил 3,26 млн баррелей в сутки, что примерно на 200 тысяч баррелей меньше, чем раньше.

За неделю до 8 марта 25 танкеров перевезли 18,5 млн баррелей российской нефти — значительно меньше, чем 24,2 млн баррелей, отправленных на прошлой неделе.

Впрочем, падение объемов частично компенсировало резкий рост цен. К примеру, цена российской нефти Urals из балтийских портов поднялась почти до 46 долларов за баррель, а поставки в Индию выросли до 62,7 доллара.

В то же время, президент РФ Владимир Путин уже призвал российских энергетиков не переоценивать ситуацию. По его словам, высокие цены на сырье могут быть только временными.

Что происходит с российской нефтью

Крупнейшими покупателями российской нефти остаются страны Азии. За последние четыре недели поставки в азиатские покупатели составляли примерно 3,04 млн баррелей в сутки.

У части танкеров с российской нефтью пока нет окончательного пункта назначения. Некоторые суда указывают промежуточные порты – например, Суэц или Порт-Судан – и лишь позже меняют маршрут.

По оценкам источников, после смягчения ограничений индийские нефтеперерабатывающие заводы уже закупили около 30 млн баррелей российской нефти.

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется и поставки через Ормузский пролив будут оставаться ограниченными, спрос на российскую нефть может возрасти еще больше.

Российская экономика испытывает серьезное давление

Несмотря на возможные нефтяные доходы, экономика РФ уже сталкивается с нарастающими проблемами. Из-за санкций падают инвестиции, растут долги предприятий и сокращается производство.

По данным Bloomberg, российский бизнес просит власти об экстренной помощи. В некоторых регионах предприятия жалуются на падение прибыли, сокращение заказов и дорогостоящие кредиты под более чем 20% годовых.

Эксперты также предупреждают, что российская экономика постепенно переходит в модель, где главным источником денег становятся военные расходы государства.

Аналитики считают, что такая система позволяет экономике удерживаться на плаву, но в то же время постепенно истощает ее долгосрочный потенциал.

В то же время ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть ряд возможных мер по сдерживанию цен на нефть, которые выросли до самого высокого уровня с 2022 года из-за эскалации войны между США, Израилем и Ираном. Речь идет и об ослаблении санкций против российской нефти.

Издание WP также пишет, что война США и Ирана наиболее выгодна России и Китаю. Москва зарабатывает на скачке цен на нефть и ослаблении санкций. В то же время интенсивное использование ракет ПВО (в частности, Patriot) создает дефицит вооружения, критически важного для Украины.