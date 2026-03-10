- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 3 мин
Распада экономики РФ может не быть: Москва готовится к нефтяным сверхприбылям
Рост мировых цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке может принести России новые миллиардные доходы. Аналитики полагают, что Москва рискует стать одним из главных бенефициаров ситуации.
Россия может получить значительные финансовые выгоды из-за резкого роста цен на нефть, произошедшего на фоне войны на Ближнем Востоке. Стоимость барреля уже превысила 100 долларов, что автоматически повышает доходы Кремля от экспорта энергоносителей.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Аналитики отмечают, что Москва получает двойной эффект. С одной стороны, дорожает сама нефть на мировых рынках. С другой стороны, появились дополнительные возможности для продажи российского сырья после ослабления некоторых ограничений для индийских нефтеперерабатывающих заводов.
Это позволяет Индии покупать уже находящуюся на танкерах российскую нефть и таким образом разгрузить флот судов с российским сырьем.
Кроме того, на ситуацию повлияло возобновление работы нефтяного терминала в Новороссийске на Черном море. Его работа была приостановлена почти на неделю после атаки украинского дрона в начале марта.
Поэтому экспорт российской нефти временно упал. По данным Bloomberg, средний морской экспорт РФ за четыре недели до 8 марта составил 3,26 млн баррелей в сутки, что примерно на 200 тысяч баррелей меньше, чем раньше.
За неделю до 8 марта 25 танкеров перевезли 18,5 млн баррелей российской нефти — значительно меньше, чем 24,2 млн баррелей, отправленных на прошлой неделе.
Впрочем, падение объемов частично компенсировало резкий рост цен. К примеру, цена российской нефти Urals из балтийских портов поднялась почти до 46 долларов за баррель, а поставки в Индию выросли до 62,7 доллара.
В то же время, президент РФ Владимир Путин уже призвал российских энергетиков не переоценивать ситуацию. По его словам, высокие цены на сырье могут быть только временными.
Что происходит с российской нефтью
Крупнейшими покупателями российской нефти остаются страны Азии. За последние четыре недели поставки в азиатские покупатели составляли примерно 3,04 млн баррелей в сутки.
У части танкеров с российской нефтью пока нет окончательного пункта назначения. Некоторые суда указывают промежуточные порты – например, Суэц или Порт-Судан – и лишь позже меняют маршрут.
По оценкам источников, после смягчения ограничений индийские нефтеперерабатывающие заводы уже закупили около 30 млн баррелей российской нефти.
Если конфликт на Ближнем Востоке затянется и поставки через Ормузский пролив будут оставаться ограниченными, спрос на российскую нефть может возрасти еще больше.
Российская экономика испытывает серьезное давление
Несмотря на возможные нефтяные доходы, экономика РФ уже сталкивается с нарастающими проблемами. Из-за санкций падают инвестиции, растут долги предприятий и сокращается производство.
По данным Bloomberg, российский бизнес просит власти об экстренной помощи. В некоторых регионах предприятия жалуются на падение прибыли, сокращение заказов и дорогостоящие кредиты под более чем 20% годовых.
Эксперты также предупреждают, что российская экономика постепенно переходит в модель, где главным источником денег становятся военные расходы государства.
Аналитики считают, что такая система позволяет экономике удерживаться на плаву, но в то же время постепенно истощает ее долгосрочный потенциал.
В то же время ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть ряд возможных мер по сдерживанию цен на нефть, которые выросли до самого высокого уровня с 2022 года из-за эскалации войны между США, Израилем и Ираном. Речь идет и об ослаблении санкций против российской нефти.
Издание WP также пишет, что война США и Ирана наиболее выгодна России и Китаю. Москва зарабатывает на скачке цен на нефть и ослаблении санкций. В то же время интенсивное использование ракет ПВО (в частности, Patriot) создает дефицит вооружения, критически важного для Украины.