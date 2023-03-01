Распадется ли Россия на маленькие государства после поражения в Украине: историк удивил ответом

Военный эксперт и историк Михаил Жирохов считает маловероятным, что Российская Федерация после поражения в войне против Украины развалится на маленькие независимые государства. В частности, из-за того, что у Запада нет такой цели, поскольку опасается, что сдерживать несколько государств с ядерным оружием будет труднее, чем одно, масштабное.

Такое мнение высказал историк для 24 канала.

По его мнению, после разгрома России Россию ожидают определенные ограничения. В частности, частичная демилитаризация.

"Кроме того, вероятнее всего будет демилитаризовано 20 — 30 километров от границ Украины для того, чтобы не было повторения ситуации февраля 2022 года", — предположил историк, подчеркнув, что одним из главных предохранителей повторения полномасштабной войны будет вступление Украины в НАТО.

Он пояснил, что страна-агрессорка не распадется также из-за того, что в разных регионах России нет политической силы, которая могла бы взять в руки власть. Жирохов предположил, что если Ичкерия еще смогла бы выйти из состава России, то все остальные регионы – маловероятно.

Потери России в войне

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 марта 2023 г. общие боевые потери российской армии составляют уже около 149 890 тыс. личного состава. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 650 российских солдат.

По оценкам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за год потери России в войне против Украины добились огромных масштабов. Они превысили суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и русская армии с 1945 года. РФ в Украине потеряла убитыми и ранеными от 200 до 250 тысяч человек.

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