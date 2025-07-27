Расправа под лозунгом антикоррупции: как Кремль наказывает своих после провалов на фронте – NYT

Кремль / © Pexels

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После поражений России на поле боя Кремль приступил к зачистке собственных элит под прикрытием антикоррупционной кампании. Под прицелом — пограничные чиновники, генералы и должностные лица из Минобороны, публично обвиняемые в растратах на фоне боевых неудач.

Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times, описывающем новую тенденцию в действиях российских властей.

По наблюдению журналистов, репрессии коснулись трех из пяти приграничных с Украиной регионов. Местных чиновников там обвиняют в присвоении средств, выделенных на укрепление обороны, и делают это после успешных украинских атак на приграничные территории.

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"Кремль не может открыто признать провал кампании, поэтому использует коррупционные дела как инструмент наказания и демонстрации контроля", - пишет издание.

NYT отмечает, что подобная тактика позволяет Путину избегать публичной критики своих ближайших людей, не признавая военных поражений. В России критика армии фактически запрещена законом, поэтому репрессии проходят в формате борьбы с коррупцией — удобным поводом для устранения неугодных и канализации общественного недовольства.

Зачистки проходят не только в регионах, но и в военном руководстве. Вспоминая увольнение министра обороны Сергея Шойгу, NYT напоминает, что Кремль постепенно обновляет верхушку Минобороны под тем же предлогом — дела о растрате, а не провалах на фронте.

По данным Генпрокуратуры РФ, в первом квартале 2025 г. количество преступлений коррупционной направленности возросло на 24% по сравнению с предыдущим годом. Большинство дел касается именно государственных служащих.

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Аналитики считают, что эти процессы свидетельствуют о росте влияния ФСБ и прокуратуры на фоне военного положения. По словам исследовательницы Российского евразийского центра Карнеги Александры Прокопенко:

"Репрессии, начавшиеся с обычных людей и оппозиционеров, перекинулись на правящий класс, и там начинаются чистки".

NYT заключает, что такая юридическая тактика позволяет Путину удерживать элиты в напряжении, в то же время демонстрируя обществу, что Кремль якобы контролирует ситуацию. В некоторых случаях дела против должностных лиц служат предохранителем против роста гнева из-за военных неудач.