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Распространение штамма "Дельта" и стрельба у Белого дома. Пять новостей, которые вы могли проспать

Распространение штамма "Дельта" и стрельба у Белого дома. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Сразу шесть новых случаев штамма "Дельта" обнаружили в столице. Читать дальше ->
  • Происхождение коронавируса может так и остаться "тайной за семью печатями". Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Читать дальше ->
  • Два человека получили ранения в результате перестрелки в оживленном районе Вашингтона в двух километрах от Белого дома. Читать дальше ->
  • США пока и не установили причину недомоганий из-за "акустических атак", обнаруженных в некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но не исключают, что к этому причастна Россия. Читать дальше ->
  • Ученые впервые в истории разработали карту недр Марса. Читать дальше ->