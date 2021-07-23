Распространение штамма "Дельта" и стрельба у Белого дома. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Сразу шесть новых случаев штамма "Дельта" обнаружили в столице. Читать дальше ->
- Происхождение коронавируса может так и остаться "тайной за семью печатями". Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Читать дальше ->
- Два человека получили ранения в результате перестрелки в оживленном районе Вашингтона в двух километрах от Белого дома. Читать дальше ->
- США пока и не установили причину недомоганий из-за "акустических атак", обнаруженных в некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но не исключают, что к этому причастна Россия. Читать дальше ->
- Ученые впервые в истории разработали карту недр Марса. Читать дальше ->