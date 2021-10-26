Распространяет фейки о COVID: YouTube частично заблокировал канал президента Бразилии

Болсонару заявил, что после вакцинации люди приобретают СПИД.
YouTube частично заблокировал канал президента Бразилии Жаира Болсонар за распространение фейков о вакцинации от коронавириса.
Об этом сообщает издание CNN Brasil.
Отмечается, что YouTube запретил на неделю публиковать новые видео из-за нарушений президента Болсонара.
"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонара за нарушение наших правил распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям", — говорится в заявлении.
Следует заметить, что во время прямого эфира на прошлой неделе бразильский президент заявил, что в Британии у вакцинированных от COVID якобы появлялся синдром приобретенного иммунодефицита. В британском Минздраве это опровергли.
Как сообщалось, социальная сеть Facebook удалила со своей платформы видеоролик, на котором президент Бразилии Жаир Болсонар заявлял о связи вакцины от COVID-19 с возникновением СПИДа.