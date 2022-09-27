Рассчитываем на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил партию Джорджи Мэлони с победой на досрочных парламентских выборах в Италии.

Глава государства выразил надежду на "плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством".

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Поздравляем Джорджу Мэлони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", — говорится в сообщении.

Напомним, в Италии прошли досрочные парламентские выборы. Уверенную победу одержала ультраправая партия Джорджи Мэлони. Стоит отметить, что правая коалиция состоит из партий, где немало сторонников Путина. Троица, которая будет формировать правительство — неоднократный премьер Италии Сильвио Берлускони, желающий отменить антироссийские санкции фанат Путина Маттео Сальвини и Джорджия Мелони. Они уже договорились о коалиции, вместе у них – примерно 45 процентов голосов по предварительным прогнозам.

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