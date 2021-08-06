Расследование о происхождении COVID-19: США раздобыли генетические данные из лаборатории в Ухане

Расследование о происхождении COVID-19: США раздобыли генетические данные из лаборатории в Ухане

Как были получены эти данные из Уханьского института вирусологии — неизвестно.

Разведслужбы США изучают генетические данные вирусной лаборатории китайского города Ухань, раздобытые во время расследования происхождения COVID-19. Спецслужбы столкнулись с серьезной проблемой в ходе исследования огромного массива полученной информации: нехваткой проверенных специалистов, которые знают китайский язык и одновременно владеют предметом.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что спецслужбы добрались до "сокровищницы" генетических данных лаборатории, из которой может происходить коронавирус.

Неизвестно, как были получены эти данные из Уханьского института вирусологии, ввиду отказа Пекина сотрудничать с США, но источники CNN предполагают, что, очевидно, это было сделано путем хакерского взлома китайских серверов. Операция является частью разведывательной работы, которую президент Джо Байден поручил провести для выявления источников распространения COVID-19.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

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