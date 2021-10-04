Расследование Pandora Papers: журналисты разоблачили оффшоры 35 мировых лидеров, среди которых и украинцы

Это — 12 млн документов.

Международный проект-расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорные дела 35 мировых лидеров — это нынешние и бывшие президенты, главы правительств и министры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.14: 00 4 октября.

На днях стало известно об одном из самого масштабного в истории утечки деловых бумаг оффшорных компаний, в течение года проверяли 600 журналистов из 120 стран мира под руководством Международного консорциума журналистских расследований.

Речь идет о 12 миллионах Pandora Papers. Они раскрывают дела 30 мировых лидеров и более сотни миллиардеров. Российский президент Владимир Путин скрытую собственность в Монако — роскошную виллу, записанную на его любовницу. Кроме Путина и ряда российских чиновников, там вспоминают в частности чешского премьера Андрея Бабиша и британского — Бориса Джонсона, президента Черногории и Чили, семью азербайджанского лидера Ильхама Алиева, короля Иордании Абдулла II.

Расследователи также опубликовали данные и о других украинцах: сценаристе, продюсере и советнике президента Украины Сергее Шефире; бывшем бизнес-партнере Зеленского — Андрее Яковлеве; председателе СБУ Иване Баканове, Игоре Коломойском; бывшем главе Администрации президента Порошенко — Борисе Ложкине, Геннадие Боголюбове, бывшем совладелце "УкрСиббанка" Александре Ярославском и бизнес-партнере Фирташа — Игоре Воронином, депутате Александре Гереге, Ринате Ахметове.

Есть в документе информация и о президенте Украины Владимира Зеленского, который декларировал полный уход от бизнеса. Речь идет о десяти компаний, связанных с "Кварталом 95". Отмечается, что был создан ряд офшорных компаний, на которые шли оплаты за телепродукты.

В Офисе президента отреагировали. Говорят, что речь идет о событиях до инаугурации, в то время бизнес так защищался. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии УНИАН говорит, что ни использование бюджетных средств или админресурса со стороны членов команды "Квартала 95" никогда не было.

"Если вспомнить ход предвыборной кампании 2019 года, то все, что сейчас озвучивается, тогда уже тоже звучало на разных уровнях. Фактически, сегодня состоялось возвращение в содержательное поле тогдашних выборов. Ни дефицита ответов на обвинения от оппонентов в 2019 году не было — все получало надлежащие реакции", — подчеркнул он.

Подоляк говорит: ключевым является то, что что после инаугурации Зеленский не занимается бизнес-делами: "Косвенно подтвердили журналисты сейчас, потому что от них нет даже предположения о бизнес-связи после мая 2019".

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