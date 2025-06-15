Расследование разоблачило связи Telegram с российскими спецслужбами: новые доказательства

Выявлены новые факты о связях Telegram с российскими спецслужбами

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Многолетняя репутация Telegram как безопасной и независимой платформы для обмена сообщениями постоянно разрушается. Новое расследование, проведенное консорциумом журналистов OCCRP, выявило новые тесные связи мессенджера с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает elDiario.es.

Ключевой инженер и Кремль

Согласно выводам расследования, часть технологической инфраструктуры Telegram контролируется российским предпринимателем Владимиром Веденеевым. Этот 45-летний сетевой инженер, хоть и не имеет публичного профиля, обладает привилегированным доступом к серверам компании. Его фирма Global Network Management (GNM) отвечает за управление оборудованием и тысячами IP-адресов, критически важных для функционирования Telegram. Судебные документы по делу во Флориде показывают, что Веденеев даже имел право подписывать контракты от имени Telegram и фигурировал как ее финансовый директор по некоторым соглашениям.

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Расследование также выявило, что Веденеев является владельцем еще двух компаний, тесно связанных с Кремлем. Одна из них — Electrontelecom — предоставляет услуги Федеральной службе безопасности (ФСБ), главной разведывательной службе России. Эта компания устанавливает и обслуживает оборудование для слежения, используемое офисами ФСБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Другая компания, GlobalNet, к 2020 году предоставляла Telegram те же услуги, что сейчас GNM. Сегодня одним из клиентов GlobalNet является GlavNIVTS — центр, который официально оказывает техническую поддержку пресс-конференциям Владимира Путина, но, по данным расследования, является «самой секретной и наименее изученной спецслужбой России», которая помогала планировать вторжение в Украину и разрабатывать инструменты для отслеживания пользователей Интернета.

Telegram отрицает, эксперты предупреждают

Telegram не отрицает связей Веденеева с российскими спецслужбами, но в заявлении для прессы уверяет, что это не означает передачи данных.

«Как глобальная компания Telegram имеет контракты с десятками поставщиков услуг по всему миру. Однако ни один из этих поставщиков не имеет доступа к данным или чувствительной инфраструктуре. Все серверы Telegram принадлежат Telegram, а их обслуживание осуществляется его сотрудниками. Несанкционированный доступ к данным невозможен. За свою историю Telegram никогда не раскрывал частные сообщения третьим сторонам, и его шифрование никогда не было нарушено», — заявил представитель мессенджера.

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Однако позиция GNM в управлении ключевой инфраструктурой Telegram и ее связи с российскими спецслужбами создают идеальные условия для так называемой атаки «человек посередине» (man-in-the-middle). Это позволяет перехватывать коммуникации между двумя сторонами без их ведома.

Учитывая, что по умолчанию Telegram не использует сквозное шифрование (оно доступно только в «секретных чатах» для двух участников), российские службы могли бы идентифицировать устройства и собирать метаданные, такие как IP-адреса, местонахождение пользователей и информацию об обмене данными.

«Если у кого-то есть доступ к трафику Telegram и сотрудничает с российскими спецслужбами, это означает, что идентификатор устройства становится действительно большой проблемой, инструментом для глобального наблюдения за пользователями мессенджера, независимо от того, где они находятся и к какому серверу подключаются», — отмечается в расследовании.

Опасность для пользователей и «падение фасада»

Для многих пользователей, доверявших Telegram, его безопасность была сильной стороной. Но обнаруженные «дыры» не были совершенно неизвестны специалистам.

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«Я никогда не считала Telegram безопасной платформой для активистов, журналистов или диссидентов, особенно тех, кому грозит российское правительство. В этом смысле ничего не изменилось», — заявила эксперт по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation (EFF) Ева Гальперин.

Юристы российской НГО «Департамент Один» также бьют тревогу: ФСБ начала открывать дела о государственной измене против граждан, которые просто посылали сообщения украинским ботам в Telegram. В нескольких случаях власти уже имели полное содержание чатов в аресты, без четких технических объяснений, как они к ним получили доступ.

«Telegram — не лучший мессенджер для частных разговоров, особенно если их содержание может подвергнуть вас риску», — подчеркнул адвокат Евгений Смирнов.

Отчет также упоминает, что основатель Telegram Павел Дуров врал о своем «изгнании» из России, якобы состоявшемся в 2014 году. Утечка данных о пересечении границы показала, что с 2015 по 2021 год он не менее 50 раз путешествовал в Россию. Эти поездки противоречат его публичным заявлениям о независимости и усугубляют сомнения в настоящей дистанции Telegram от Кремля.

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Напомним, горячая линия по цифровой безопасности Nadiyno провела анализ основных методов компрометации аккаунтов в Telegram и обнаружила, что злоумышленники все активнее используют искусственный интеллект для повышения эффективности атак. Это делает мошеннические сообщения еще более убедительными и опасными для пользователей.