Расследование загадочной смерти украинца в Польше продолжается: уволен еще один полицейский

Полиция ведет дисциплинарные расследования в отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании Никифоренко.
Комендант полиции Нижнесилезского воеводства (юго-запад Польши) принял решение уволить со службы с 24 сентября второго полицейского, который участвовал в задержании в июле 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который впоследствии скончался. Первого полицейского уволили из полиции 10 сентября.
Об этом говорится в официальном сообщении полиции Нижнесилезского воеводства РП.
Так, комендант признал, что есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям, предусмотренным законом о полиции и несоблюдение присяги полицейского. Последнему инкриминируют также нереагирование на несоответствующие действия других полицейских, которые применяли физическую силу и резиновые дубинки против гражданина Украины.
В настоящее время полиция ведет дисциплинарные расследования в отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании Никифоренко. Двое из них уже уволены со службы, по третьему продолжается процедура увольнения со службы в полиции.
Напомним:
- 25-летний гастарбайтер Дмитрий Никифоренко из города Немирова (Винницкая область) погиб 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинца, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу.
- Тело погибшего вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице. Следствие по факту смерти украинца — продолжается.