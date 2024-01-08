Рассматривает ли Байден увольнение Ллойда Остина: стали известны интересные детали

Президент США Джо Байден не рассматривает увольнение министра обороны Ллойда Остина после того, как он не сообщил, что его госпитализировали.

Это подтвердил официальный представитель Белого дома, пишет The Hill.

Как отмечается, Пентагон предоставил информацию о том, что Остин был госпитализирован с минувшего понедельника из-за осложнений после предварительной операции. Байдену, однако, стало известно о его отсутствии только в четверг во второй половине дня, поскольку Министерство обороны держало ситуацию в тайне, что вызвало беспокойство по поводу прозрачности работы правительства.

"Нет никаких планов по поводу чего-то другого, кроме того, чтобы министр Остин остался в должности и продолжил лидерство, которое... он демонстрировал", — сказал журналистам представитель национальной безопасности Джон Кирби.

На вопрос, рассматривает ли Байден его увольнение, Кирби сказал, что президент "уважает тот факт, что министр Остин взял на себя ответственность за отсутствие прозрачности", и с нетерпением ждет его возвращения.

По словам Кирби, Байден разговаривал с Остином пару дней назад. Перед этим Кирби сообщил, что утром 1 января Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие провели безопасную конференцию с Байденом по операциям на Ближнем Востоке.

Кирби добавил, что есть "ожидание", что когда чиновник Кабинета министров будет госпитализирован, "об этом будет сообщено вверх по цепи командования".

Бывший президент Трамп призвал уволить Остина в понедельник, заявив, что его действия были "ненадлежащим профессиональным поведением и невыполнением обязанностей". Трамп, главный кандидат от Республиканской партии, отметил, что Остин "пропал без вести", и даже его "босс, Джо Байден", не знал, где он.

Напомним, что Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить более 60 миллиардов долларов для Украины.

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