"Рассмотрим": еще одна страна в НАТО назвала условия отправки войск в Украину

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допускает, что Стокгольм может рассмотреть вопрос отправки войск в Украину, если страны-союзники составят "конкретное предложение".

Об этом идет речь в Breaking Defense со ссылкой на слова министра обороны Швеции.

Хотя Швеция пока не планирует отправлять военный персонал в Украину, может рассмотреть это, если страны-члены НАТО найдут совместное решение.

Пол Йонсон оставил открытым рассмотрение такой возможности, если от союзников в НАТО поступит предложение.

"Пока, как я понимаю, не было единой позиции среди стран, встречавшихся на парижском саммите в начале этого года. Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если появится конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", — сказал он.

Ранее уже сообщалось , когда НАТО может направить войска в Украину.

Напомним также, что министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, о чем заявил накануне встречи глав МИД и министерств оборон стран ЕС в Люксембурге.

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