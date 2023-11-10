Расстрел авто с полковником ФСБ: бойцы "РДК" заявили об успешной засаде (фото)

Сообщается о засаде "на транспорт противника".

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что провели успешную засаду "на транспорт противника" в Брянской области РФ.

Об этом говорится в заявлении "РДК" в Сети 10 ноября.

Сообщается, что засаду в Брянской области устроила диверсионно-разведывательная группа "Русского добровольческого корпуса".

Также читайте Украинские военные поразили российские десантные катера в Крыму: ГУР о деталях удачной операции

"Пока в Вильнюсе шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области", — говорится в заявлении.

Там также пообещали опубликовать вскоре видео "объективного контроля".

Бойцы "РДК" устроили засаду на врага в Брянской области/Фото: Телеграм-канал "РДК"

Бойцы "РДК" устроили засаду на врага в Брянской области/Фото: Телеграм-канал "РДК"

Напомним, ранее стало известно, что 9 ноября в Брянской области неизвестные расстреляли авто пограничного управления, в результате чего погиб заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ, подполковник Сергей Шатный.

Читайте также: