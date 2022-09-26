Расстрел детей в российской школе: все подробности, фото и видео кровавого ЧП

В России объявили убийцу школьников нацистом и начали намекать на "украинский след"

В российском городе Ижевск, столице республики Удмуртия, 26 сентября вооруженный местный житель пришел в школу и устроил стрельбу. Сначала он убил охранника, потом стал стрелять по детям. После этого нападавший вошел в один из школьных кабинетов и застрелился.

ТСН.ua собрал подробности кровавого события в РФ.

В результате ЧП, по данным Следственного комитета РФ, погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе 11 детей. Также сообщается, что ранения получили 24 человека, среди них – 22 ученика и 2 взрослых.

"Стрелок из ижевской школы сначала выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей. По словам очевидцев, в школе была слышна стрельба, а затем она стихла", — сообщают российские СМИ.

Нападающего описывают как "мужчину в черном". "Когда он открыл стрельбу, дети закрылись по кабинетам. Нападавший убил охранника, прошел дальше и начал стрелять по детям", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

"Во время стрельбы в ижевской школе пострадали по меньшей мере 10 детей. Большинство из них — первоклассники. Дети получили травмы, в том числе выпрыгивая из окон. Мужчина, напавший на школу, застрелился в 403 кабинете на четвертом этаже", — пишет Baza.

фото/Baza

Следствие ищет "украинский и американский след"

СМИ со ссылкой на Следком РФ сообщили, что на школу напал ее выпускник – 34-летний Артем Казанцев, уроженец Ижевска. Сообщается, что Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сейчас следователи проводят обыск по месту жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Кроме этого, проверяют "его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии".

По данным следователей, нападавший был одет в "черную майку с нацистской символикой и балаклаву".

В РФ пытаются "найти американский след" в стрельбе. Российские СМИ начали вспоминать о событиях 23-летней давности в США, когда двое подростков Эрик Гаррис и Дилан Клиболд расстреляли в своей школе "Колумбайн" в Литтлтоне 13 человек и ранили еще десятки человек.

По информации росСМИ, на обоих пистолетах школьного стрелка в Ижевске нашли плетеные самодельные брелки. В один брелок вплетены имена "Эрик" и "Дилан". На второй надпись – "Колумбайн".

фото/BAZA

Также кремлевские пропагандисты сразу начали искать "украинский след" трагедии.

Некоторые российские СМИ пишут, что ответственность за расстрел школьников взяла "организация проукраинских террористов" — некое сообщество RAMP (Russian amoral murder portrait), которое ведет Telegram-канал, посвященный шутингу.

Сообщается, что у сообщества RAMP "есть много Telegram-каналов, один из них посвящен сваттингу (ложное сообщение об опасности), деанону (обнародование личных данных) и колумбайну". В описании канала написано, что его официальный язык – украинский.

Как отреагировали в Москве

На событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко скорбит по жертвам ижевского стрелка. На место трагедии выехали представители правительства – министр образования и министр здравоохранения. В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.

У представительства Удмуртии в Москве был организован стихийный мемориал погибшим в ижевской школе. На мемориал несут цветы и детские игрушки.

Массовые убийства в школах РФ

За последние годы инциденты со стрельбой в российских учебных заведениях стали распространенным явлением.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа взорвал в здании самодельную бомбу, а после этого начал расстреливать людей из помпового ружья. Погибли 20 человек, сам нападающий покончил с собой.

14 ноября 2019 года студент применил огнестрельное оружие в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Погиб один ученик, нападавший покончил с собой, после того как его заблокировали в одной из аудиторий.

11 мая 2021 года на школу №175 в Казани совершили нападение с огнестрельным оружием. Нападающим оказался бывший ученик этой школы. Его задержали. Погибли по меньшей мере восемь человек – семь детей и одна учительница. Пострадали 20 человек.