Расстрел посетителей фестиваля в Израиле: спасатели обнаружили тела сотен погибших

Боевики также захватили заложников из числа посетителей фестиваля.

На фестивале Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы в день нападения боевиков ХАМАС погибли по меньшей мере 260 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильскую спасательную службу Zaka.

По данным Zaka, после атаки боевиков ХАМАС 7 октября на месте музыкального фестиваля в Израиле было найдено не менее 260 тел.

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Заметим, 7 октября в соцсетях появились видео, как боевики ХАМАСа стреляли по бегущим посетителям музыкального фестиваля. Нападавшие также захватили заложников среди посетителей Nature Party в сельской местности у границы Газы.

Напомним, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября боевики возили по улицам тело обнаженной женщины, издеваясь над ней. Жертвой нападающих стала гражданка Германии Шани Лук, которая была среди участников музыкального фестиваля на юге Израиля.

Также известно, что среди погибших во время нападения ХАМАС на фестиваль оказался и бывший звездный нападающий футбольного клуба "Хаппоэль" из Тель-Авива Лиор Асулин.

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