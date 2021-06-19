Расстреливал из окна авто: что известно о 19-летнем юноше, подозреваемом в массовой стрельбе в США

За полтора часа юноша устроил восемь стрельб, убив водителя грузовика и ранив 12 человек.

В США 19-летнего Ашина Трикарико подозревают в убийстве одного человека и ранении дюжины других во время полуторачасовой стрельбы в штате Аризона.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что парень открыл огонь по автомобилям и пешеходам из окна белого внедорожника и устроил по меньшей мере восемь отдельных стрельб в трех городах. Пострадавшим — от 19 до 56 лет.

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По данным правоохранителей, Трикарико вышел из своего дома в городе Сюрпрайз с винтовкой AR-15, а впоследствии приобрел четыре коробки боеприпасов, наполнив два магазина на 30 патронов. Жертв юноша выбирал наугад.

"В некоторых случаях он останавливался у транспортных средств, просовывал ствол автомата в окно и производил несколько выстрелов", — говорится в сообщении.

Один из пострадавших, 34-летний Ричард Валенсия отметил, что получил огнестрельное ранение в плечо, выходя из магазина в Сюрпрайзе.

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Другая потерпевшая рассказала, что находилась за рулем, когда услышала три выстрела и почувствовала боль в руке, животе и голове. С ней в автомобиле находился трехлетний ребенок, он не пострадал.

Один из свидетелей также указал, что видел, как подозреваемый подъехал к грузовику и слышал выстрел. Позже правоохранители обнаружили внутри тело мужчины с огнестрельным ранением шеи и головы.

"Ашин считает, что каждое транспортное средство и человек, мимо которого он проезжает, наводит на него пистолет", — отметили в полиции.

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Сам подозреваемый, по словам копов, признался в некоторых стрельбах и отказался говорить о других. Он, в частности, возразил обстрел женщины и причастность к убийству мужчины.

Молодой человек также заявил, что его преследуют из-за причастности к майской стрельбе в Фениксе, когда он якобы в целях самозащиты ранил пьяного клиента ресторана, в котором работал охранником.

В пятницу, 18 июня, Трикарико дистанционно появился на судебном заседании, ему приказали связаться с общественным защитником.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 24 июня. Трикарико грозят обвинения в убийстве первой степени, стрельбе из транспортного средства, нападении и угрозе жизни человека. Полиция считает его единственным причастным к нападениям.

Как сообщалось, в американском штате Аризона в четверг, 17 июня, мужчина устроил стрельбу из окна своего автомобиля. За 90 минут он успел ранить 13 человек в трех городах к западу от Феникса. Злоумышленник убил по меньшей мере одного человека и ранил еще 12.

Погибшего нашли в автомобиле на автостраде Пеории. Еще четыре человека обратились в больницу с огнестрельными ранениями, тогда как другие имели травмы, связанные с ДТП, в том числе от разбитого стекла.

Мужчину удалось задержать в Сюрпрайзе благодаря пожарному, который заметил белый внедорожник. В автомобиле подозреваемого нашли оружие.

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