Расстреливали из снайперских винтовок: "туристы" из Европы охотились на гражданских в Боснии

Итальянские «туристы» расстреливали людей на улицах из снайперского оружия

Спустя более трех десятилетий после осады столицы Боснии и Герцеговины, Сараева, прокуратура Милана начала шокирующее расследование в отношении итальянских «туристов», обвиняемых в оплате огромных сумм за возможность участвовать в так называемом «человеческом сафари» — охоте на невинных гражданских боснийцев.

Об этом пишет Metro.

По данным следствия, эти люди, многие из которых имели связи с ультраправыми кругами, платили сербско-боснийской армии до 90 тысяч долларов за возможность стрелять по городу из снайперских винтовок.

Плата за убийство детей

Осада Сараева, которая длилась с 1992 по 1996 год, была одним из самых ужасных эпизодов Боснийской войны. Сербско-боснийские боевики непрерывно обстреливали мирных жителей города, что привело к тому, что две главные улицы города стали называть «аллеей снайперов» .

Следствие утверждает, что туристы прибывали на выходные в Сараево, где стреляли с крыш зданий по людям на улице. Как отмечается в судебных материалах, плата за возможность убить детей из снайперских винтовок была намного выше.

Миланский писатель и журналист Эцио Гаваццени рассказал о подозреваемых:

«Мы говорим о состоятельных людях, с репутацией бизнесменов, которые во время осады Сараева платили за убийство невооруженных гражданских. Они выезжали из Триеста на охоту, а затем возвращались в свою респектабельную повседневную жизнь», — утверждает Гаваццени.

Прокуратура считает, что к этому сафари вероятно были причастны более 100 туристов, которых теперь могут вызвать для дачи показаний в суде.

Босния требует правды

Расследование прокуратуры Милана основывается на заявлениях, что у боснийской разведки были доказательства присутствия итальянцев на холмах вокруг Сараево.

Генеральный консул Боснии в Милане Даг Думрукчич подчеркнул важность уяснения правды.

«Мы стремимся раскрыть правду о таком жестоком деле и свести счеты с прошлым. Мне известна определенная информация, которую я предоставлю следствию», — заявил Думрукчич.

По информации издания, во время осады Сараево было убито 13 952 человека , из них 5 434 были гражданскими. Бывшие лидеры боснийских сербов, руководившие нападением на город Радован Караджич и Станислав Галич, были осуждены в Гааге за военные преступления и преступления против человечности к пожизненному заключению.