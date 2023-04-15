Рассылка писем-бомб в Испании: подозреваемого пенсионера отпустили из-под стражи

Мужчину взяли под арест в конце января 2023 года по подозрению в рассылке писем со взрывчаткой.
В Испании в пятницу, 14 апреля, суд освободил из-под стражи 74-летнего пенсионера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой испанским чиновникам и оборонной компании, а также посольству Украины.
Об этом пишет из Reuters.
Мужчину освободили с применением мер предосторожности – он должен еженедельно являться в ближайший суд, не может уехать из Испании, у него изымают паспорт, а также он должен предоставить актуальные номер телефона и домашний адрес. Он находился в тюрьме с января 2023 года.
Решение объяснили тем, что риска побега Гонсалеса нет, все важные следственные меры были осуществлены, а предварительные судимости или другие признаки повторного совершения преступления со стороны пенсионера правоохранители также не обнаружили.
Судья также принял во внимание и преклонный возраст подозреваемого и то, что к нему могут быть применены другие меры предосторожности.
Мужчину обвиняют в отправке в общей сложности шести писем-бомб в период с 24 ноября по 2 декабря 2022 года в посольства Украины и США, офис премьер-министра Педро Санчеса, Министерство обороны, авиабазы и компании-производителя оружия.
Рассылка писем со взрывчаткой в Испании
30 ноября 2022-го поступил пакет со взрывчаткой украинскому послу в Испании Сергею Погорельцеву. Его секретарша вызвала охранника. Тогда пострадал один из сотрудников дипведомства.
Уже 1 декабря стало известно, что взрывчатка также была обнаружена в письмах на имя испанского премьера Педро Санчеса. В целом пакет поступил в посольство США в Мадриде.
Кроме того, посылка с бомбой также была адресована спутниковому центру Евросоюза. Это ключевое учреждение, которое предоставляет стратегическую информацию украинским войскам.
The New York Times со ссылкой на чиновников в США сообщило, что к рассылке писем-бомб в Испании причастна РФ. В частности, российская разведка и ультраправые организации в ЕС.
25 января на севере Испании полиция арестовала 74-летнего мужчину по подозрению в отправке писем со взрывчаткой.
А уже 28 января суд поместил под стражу пенсионера. Издание La Sexta писало, что задержанный работал чиновником городского совета Витории, недалеко от Миранда-де-Эбро. Он жил один. О его принадлежности ни к одной политической группе ничего не известно.
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