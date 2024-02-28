Рассыпано украинское зерно на границе: в Польше обещают найти виновников

Польские власти будут реагировать на такие проявления анархии.

В Польше обещают найти тех граждан, которые рассыпали украинское зерно из поездов у границы. В Варшаве называют такие действия "недопустимыми".

Об этом заявил польский министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский в эфире "Польского радио".

"То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, недопустимо. В каждом подобном деле полиция реагирует, виновники будут задержаны", — сказал он.

Министр назвал фермеров, высыпающих украинское зерно, "преступниками". Кервинский также пообещал, что "правительство премьер-министра Дональда Туска не допустят такой анархизации общественной жизни".

Кроме того, глава ВС Польши опроверг информацию о том, что грузы с военными и гуманитарными поставками имеют проблемы на границе. По его словам, они "нормально проезжают и благодаря труду пограничников, таможенников и полиции".

Напомним, внутри февраля поляки впервые высыпали украинское зерно из двух вагонов на границе – на грузовой станции Медика. Урожай направлялся в Германию транзитом через Польшу. После этого подобные инциденты повторялись несколько раз.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна. В частности, он допустил расширение запрета на импорт из Украины.

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