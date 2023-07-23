Рай для туристов превратился в ад: тысячи людей бегут с острова Родос (видео)

Тысячи людей были эвакуированы из частных домов, пансионатов и гостиниц на греческом острове Родос после того, как лесные пожары охватили большую часть острова. Греция пострадала от длительного периода чрезвычайной жары, а сильный ветер усложняет сдерживание распространения огня.

Об этом сообщает The Guardian.

Местным властям пришлось эвакуировать с опасной территории около 30 000 человек. В полиции утверждают, что это самая большая пожарная эвакуация за всю историю Греции.

Власти переправили 16 000 человек по суше, а 3 000 были эвакуированы морем. Остальные сбежали по дороге или на собственном транспорте после того, как им сказали покинуть территорию.

Корабли береговой охраны и десятки частных лодок провели эвакуацию с пляжей в субботу после того, как сильные ветры разожгли лесные пожары в юго-восточной части острова, популярном месте среди пляжей и древних руин.

Многим туристам пришлось покинуть свои отели, когда большое пламя достигло приморских деревень Киотари, Геннади, Пефки, Линдос, Лардос и Калатос. Большие группы людей собрались на улицах под красным и заполненным дымом небом и ждали, когда их увезут в безопасное место.

Туристы и некоторые местные жители провели ночь в спортзалах, школьных зданиях, крытых стадионах и конференц-залах отелей на острове.

Некоторые туристы направились в аэропорт в надежде вылететь домой. Министерство иностранных дел Греции заявило, что будет координировать действия с посольствами, чтобы помочь людям. Туроператоры заказали дополнительные чартерные рейсы для посадки на Родос, чтобы забрать путешественников.

В воскресенье, 23 июля, к 266 пожарным и 49 машинам, борющимся с огнем на земле, присоединились пять вертолетов и 10 самолетов – семь греческих, два турецких и один хорватский. Еще 15 единиц пожарных воздушных судов прибудут позже в этот день.

В горной части Родоса пожарные пытаются остановить распространение огня на близлежащие густые леса. Чиновники сказали, что погодные условия, в том числе сильный ветер, могут усложнить задачи пожарных.

Власти предупредили, что борьба с пламенем будет продолжаться несколько дней. Пожар начался в пик туристического сезона на четвертом по величине острове Греции. В прошлом году Родос с населением более 100 тысяч принял около 2,5 миллиона туристов.

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