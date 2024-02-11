Район оцепили: в Молдове после атаки РФ на Украину нашли обломки "Шахеда" (фото)

В Молдове 11 февраля в районе молдавско-украинской границы, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщили пограничники, пишет Newsmaker.

Как сообщили молдавские пограничники, район, где обнаружили обломки боевого дрона, окружили.

Обломки "Шахеда" Фото: Пограничная полиция Молдовы

По заявлению правоохранителей, риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка.

"Подозреваем, что найденные обломки — один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", — отметили в Пограничной полиции.

Также президент Молдовы Мая Санду заявила, что этот инцидент является очередным напоминанием, что российская агрессия является угрозой для всего континента.

Напомним, на границе Украины задержали восемь уклонян, пытавшихся незаконно прибыть на территорию Молдовы.

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