Районы в руинах, около тысячи погибших, много раненых: подробности страшного землетрясения (фото)

Землетрясение в Венесуэле. / © Associated Press

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Венесуэла приходит в себя после масштабной катастрофы — мощных землетрясений, которые произошли с разницей в несколько секунд. Второй толчок магнитудой 7,5 стал одним из сильнейших. Сейчас известно о 920 погибших и тысячах раненых.

Спасательные операции продолжаются непрерывно, под завалами ищут людей, пишет BBC.

По данным последним данным правительства, в результате землетрясений в Венесуэле погибли 920 человек, а еще 3360 получили ранения. Кроме того, многие пропали без вести, а потому количество погибших будет расти. Поисковые работы продолжаются. Сотни иностранных спасателей прибыли в страну.

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Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что от двух землетрясений пострадали несколько штатов. В столице Каракас больше всего разрушений в Лос-Палос-Грандес и Альтамире. В то же время, по словам чиновников, больше всего пострадал регион севернее столицы — Ла-Гуайра. В штате расположен один из двух главных портов страны и Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии.

Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что повреждены и разрушены по меньшей мере 1000 объектов инфраструктуры. В частности, жилые дома, больницы и торговые центры.

Венесуэлу всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за столетие. / © Associated Press

Венесуэлу всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за столетие. / © Associated Press

Ситуация в Венесуэле

Медицинские учреждения перегружены. Врачи говорят, что даже до катастрофы было тяжело лечить пациентов, потому что не хватало медикаментов. Сейчас ситуация усугубилась еще больше. Раненые лечатся во временных заведениях.

Эксперты говорят, что Венесуэла была плохо подготовлена ​​и уязвима в чрезвычайной ситуации из-за своей «разрушенной инфраструктуры» после десятилетий недостаточного инвестирования. Страна переживает более десяти лет глубокого экономического кризиса, который привел к ухудшению уровня жизни в богатой нефтью стране.

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Руководитель гуманитарных вопросов ООН Том Флетчер заявил, что катастрофа «нуждается в международном глобальном ответе, и мы его скоординируем и сделаем».

Венесуэлу всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за столетие. / © Associated Press

Венесуэлу всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за столетие. / © Associated Press

Венесуэлу всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за столетие. / © Associated Press

Напомним, вечером 24 июня Венесуэла пережила серию мощных землетрясений магнитудой 7,1 и 7,5. Первый зафиксировали вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, в 168 км к западу от Каракаса. Менее чем через минуту регион всколыхнул второе, еще более мощное землетрясение магнитудой 7,5.

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