"Разберемся до нитки": Лукашенко сказал, что ждет белорусов, бежавших из страны

"Разберемся до нитки": Лукашенко сказал, что ждет белорусов, бежавших из страны

Лукашенко интересует, в частности, почему из страны выехали IT-специалисты.

Из Беларуси после начала протестов, вспыхнувших из-за выборов президента, в Украину по политическим причинам выехали до 1,5 тысячи белорусских айтишников. Александр Лукашенко заявил, что в отношении тех граждан, которые вернутся в страну, "будут до нитки разбираться".

Такое заявление он сделал на пресс-конференции 9 августа.

"Будем разбираться до нитки. Чем они отличаются от украинцев, которые приехали в Беларусь? Те в количестве 150-160 тысяч человек выехали за куском хлеба. И я все своим указом предоставил равные права с белорусами... А наши "айтишники"... До нити разберемся. Поехал — езжай. Возвращаешься — будем разбираться", — сказал Лукашенко.

Когда же у него уточнили, что будет после возможного возвращения в Беларусь с теми, кто уехал по политическим мотивам, Лукашенко ответил, что специалисты готовы разобраться персонально по каждому. По его словам, будет проверяться, не участвовали ли такие лица в акциях протеста. Ибо, как выразился Лукашенко, "за преступление придется ответить".

"С моей политикой многие не согласны... Но если они не боевики и не нарушили закон, если они с заточками и ножами не ходили на демонстрации — а мы это все видим, это элементарно восстановить. Персонально по каждому готовы разобраться. Они должны понимать, если совершили преступление — придется ответить", — добавил он.

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Бегство от режима Лукашенко: как белорусы живут в Украине

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