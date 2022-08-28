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Разбила окно и брызгала кровью на пассажиров: агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы

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Разбила окно и брызгала кровью на пассажиров: агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы

Фото: pixabay.com

В Варшаве девушка разбила окно автобуса и брызгала кровью на других пассажиров.

18-летняя агрессивная девушка разбила окно и забрызгала своей кровью пассажиров автобуса из-за безответной любви и положительного теста на ВИЧ.

Об этом пишет The Warsaw.

Инцидент произошел в варшавском районе Targowеk по улице Радзиминская. Одна из пассажирок городского автобуса внезапно начала агрессивно себя вести.

Водитель решил выпустить всех людей из общественного транспорта на одной из остановок, а нарушительницу — запереть в автобусе.

Пассажирка была возмущена и разбила окно, в результате чего порезалась. После этого она попыталась забрызгать своей кровью других пассажиров.

Во время своих неадекватных действий девушка кричала, что она ВИЧ-инфицирована и ее недавно покинул парень. Агрессивная пассажирка замазала салон автобуса своей кровью.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Медики успокоили девушку. Оказалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Варшаве агрессивный россиянин пытался напасть на медиков и прохожих (видео).

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