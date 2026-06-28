Разбился самолет школы парашютизма — одиннадцать человек погибли (фото)

Фото иллюстративное / © Getty Images/Fotobank

Реклама

Во Франции произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали 11 человек. Самолет, принадлежавший школе парашютизма, разбился утром 28 июня вскоре после взлета.

Об этом говорится в сообщении ladbible со ссылкой на местные власти.

Авария произошла около 11:00 в городе Томблен (Tomblaine), пригороде Нанси на северо-востоке Франции. Сообщается, что на борту находились пилот и десять пассажиров.

Реклама

Во Франции произошла авиакатастрофа / © Фото из открытых источников

Кто среди жертв

По предварительной информации префектуры, все находившиеся в самолете погибли. Среди жертв — пилот, пятеро учеников школы парашютизма и пятеро инструкторов.

На месте трагедии работают спасательные службы и правоохранители. Полиция департамента Мерт и Мозель призвала жителей не приближаться к району катастрофы и не пользоваться дорогами у улицы Сальвадора Альенде, чтобы не препятствовать работе экстренных служб.

Префектура Мерт и Мозель подтвердила факт авиакатастрофы, отметив, что гражданский самолет вылетел с аэродрома Нанси-Эссе перед тем, как потерпеть крушение.

В связи с трагедией префект департамента Ив Сегю активировал оперативный кризисный центр с участием всех профильных служб для координации спасательной операции и расследования обстоятельств катастрофы. Он также прибыл на место происшествия.

Реклама

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что глава ведомства направляется к месту авиакатастрофы. Причины падения самолета официально не называются, продолжается расследование.

Напомним, ранее в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро погиб американский певец Oliver Tree.

Новости партнеров