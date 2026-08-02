Разбился туристический самолет — не выжил никто

Борт Aerodiana потерял связь с диспетчерами / © Associated Press

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Туристический самолет разбился во время полета над археологическим памятником линий Наска на юге Перу. В результате катастрофы погибли 13 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Местные власти сообщили, что самолет упал в районе Пуэбло-Вьехо. Это примерно в шести километрах от города Наска. Расстояние до самого археологического памятника составляет около 12 километров. Воздушное судно принадлежало местной перуанской авиакомпании Aerodiana. Представители властей подтвердили эту информацию.

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Самолет вылетел из аэропорта Писко. Он должен был совершить туристический полет над линиями Наска. Однако через несколько минут после взлета борт потерял связь с диспетчерской башней. Причины крушения пока не установлены. Местные власти заявили о начале расследования.

Напомним, в Германии произошла смертельная авиакатастрофа с участием легкого самолета. После падения на жилой дом власти сообщили о погибшем.

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