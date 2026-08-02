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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1554
Время на прочтение
1 мин

Разбился туристический самолет — не выжил никто

На борту самолета находились 11 пассажиров и два пилота. Все они погибли. Информации о выживших нет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Борт Aerodiana потерял связь с диспетчерами

Борт Aerodiana потерял связь с диспетчерами / © Associated Press

Туристический самолет разбился во время полета над археологическим памятником линий Наска на юге Перу. В результате катастрофы погибли 13 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Местные власти сообщили, что самолет упал в районе Пуэбло-Вьехо. Это примерно в шести километрах от города Наска. Расстояние до самого археологического памятника составляет около 12 километров. Воздушное судно принадлежало местной перуанской авиакомпании Aerodiana. Представители властей подтвердили эту информацию.

Самолет вылетел из аэропорта Писко. Он должен был совершить туристический полет над линиями Наска. Однако через несколько минут после взлета борт потерял связь с диспетчерской башней. Причины крушения пока не установлены. Местные власти заявили о начале расследования.

Напомним, в Германии произошла смертельная авиакатастрофа с участием легкого самолета. После падения на жилой дом власти сообщили о погибшем.

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Дата публикации
Количество просмотров
1554
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