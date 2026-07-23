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Разбился вертолет с пятью военными на борту: есть погибший
Информация о личности погибшего и других членов экипажа пока не разглашается.
В Чехии разбился военный вертолёт UH-1Y Venom, на борту которого находились пять военнослужащих. В результате авиакатастрофы погиб один человек, ещё трое получили ранения.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чешскую армию и спасательные службы.
Авария произошла в четверг на территории 22-й вертолетной авиабазы в городе Наместь-над-Ославой, примерно в 180 километрах к юго-востоку от Праги.
«Вертолёт Venom разбился на 22-й вертолётной авиабазе в Намести-над-Ославой. На борту находились пять военнослужащих. На месте происшествия работает единая система экстренного реагирования», — сообщили в чешской армии.
Пресс-секретарь спасательной службы региона Йиглава Петр Яначек подтвердил, что в результате катастрофы погиб один человек.
По его словам, ещё трое военнослужащих были госпитализированы: один из них получил лёгкие травмы, ещё двое находятся в больнице с травмами средней тяжести.
Информация о личности погибшего и других членов экипажа пока не разглашается, поскольку спасательная операция продолжается.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Дана Цирткова, правоохранители получили сообщение о крушении вертолета в 12:11 по местному времени (в 13:11 по киевскому времени).
UH-1Y Venom — это многоцелевой военный вертолёт американского производства компании Bell Textron, оснащённый двумя турбореактивными двигателями General Electric T700-GE-401C.
Напомним, недавно в Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.