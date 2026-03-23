Разбился военный самолет с более 100 солдатами на борту: что известно об авиакатастрофе

В понедельник, 23 марта, военно-транспортный самолет Lockheed Martin Hercules C-130 разбился на юге Колумбии в Амазонском регионе. На борту находились 125 человек: 114 военнослужащих и 11 членов экипажа. Трагедия произошла во время взлета в провинции Путумайо, недалеко от границы с Перу.

Об этом пишет The Sun.

Что известно об авиакатастрофе

По официальной информации президента страны Густаво Петр, подтверждена гибель одного человека. Спасателям удалось эвакуировать из-под обломков 77 пострадавших, все они госпитализированы. Еще 43 человека официально числятся пропавшими без вести.

В то же время агентство AFP, ссылаясь на собственные источники, предполагает, что количество жертв может достигать 80 человек. Однако Министерство обороны данные пока не подтверждает.

Отмечается, что катастрофа произошла в аэропорту вблизи города Пуэрто-Легисамо. Как сообщает Blu Radio со ссылкой на свидетелей, самолет смог оторваться от взлетно-посадочной полосы, однако из-за технических неисправностей пробыл в воздухе непродолжительное время и упал. На кадрах с места происшествия видны столбы густого дыма, поднимающиеся над обломками в джунглях.

Министр обороны Педро Санчес заявил, что военные подразделения и экстренные службы работают уже на месте аварии.

«Задействованы все протоколы помощи пострадавшим и их семьям, а также начато соответствующее расследование. Число жертв и причины аварии еще точно не установлены», — отметил глава оборонного ведомства.

Реакция властей и состояние авиапарка

Президент Густаво Петр связал трагедию с проблемами в обновлении военной техники. Он обвинил «бюрократические препятствия» в задержке планов модернизации авиации вооруженных сил.

«Я не позволю никаких дальнейших задержек; на кону жизни нашей молодежи. Если гражданские или военные административные должностные лица не способны справиться с этим вызовом, их необходимо уволить», — предупредил президент.

Сообщается, что самолеты модели C-130 Hercules эксплуатируются в Колумбии с конца 1960-х годов. В последнее время страна обновляла парк за счет подержанной техники, переданной из США. Точные данные о техническом состоянии и годе выпуска именно того борта, потерпевшего катастрофу, выясняются в рамках официального расследования.

Напомним, на западе Боливии потерпел крушение грузовой самолет Hercules Военно-воздушных сил страны. Он перевозил банкноты в Центральный банк.

Также ранее в Турции произошла масштабная авиакатастрофа, обезглавившая ливийскую армию.