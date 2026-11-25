Вертолет AS-532 турецких ВВС попал в аварию / © Daily Sabah

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В Турции военный вертолет AS-532 турецких ВВС попал в аварию 24 ноября во время учебного полета. В катастрофе погибли пятеро находившихся на борту военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, пишет Daily Sabah.

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«Пять наших героических собратьев, служивших на борту вертолета ВВС, разбившегося во время учебного полета в Эскишехире, погибли. Пусть Аллах помилует наших мучеников. Мы выражаем соболезнования и желаем терпения и силы их семьям, Вооруженным силам Турции и нашей нации», – говорится в заявлении.

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По предварительной информации, вертолет упал в сельской местности вблизи района Йорюкакчайир, примерно в 25 километрах от центра города Эскишехир. Пока не установили, что именно вызвало катастрофу.

На место отправили пожарных и команды Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Спасатели приступили к охлаждению обломков вертолета, а над местом падения заметили другой вертолет, который осуществлял патрулирование.

В настоящее время на месте аварии продолжаются меры безопасности и расследование обстоятельств катастрофы.

Напомним, что 9 ноября в турецком портовом городе Алиага в провинции Измир произошел мощный взрыв на металлургическом предприятии. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 13 человек получили травмы и находятся в больницах.

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