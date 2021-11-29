Разбитые правительственные здания и баррикады на улицах: на острове Мартиника не утихают антиковидные протесты

Разбитые правительственные здания и баррикады на улицах: на острове Мартиника не утихают антиковидные протесты

Протестующие требуют отмены обязательной вакцинации медиков.

Разбитые и сожженные правительственные здания и заправки, на улицах баррикады — на принадлежащем Франции карибском острове Мартиника уже больше недели не утихают протесты против обязательной вакцинации медработников.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 ноября.

Сообщают о случаях мародерства – часть протестующих грабят магазины. Задержали по меньшей мере 9 человек, на фоне уличных беспорядков местные власти объявили комендантский час.

Люди требуют от Франции отменить обязательную вакцинацию медиков, называя это новым рабством. Париж уже перенес дедлайн по вакцинации на 31 декабря в надежде на дальнейшие переговоры.

Между тем тысячи протестующих против COVID-сертификатов, обязательной вакцинации и других ограничений собрались и в Праге. В частности, людей возмутил запрет рождественских ярмарок, который объявили, когда к их открытию уже было все готово. В чешской столице митинг обошелся без столкновений с полицией.