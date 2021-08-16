Разбивались, пытаясь зацепиться за шасси: во время эвакуации в аэропорту Кабула погибли семь человек

Американские военные также застрелили не менее двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула.
Из-за хаоса в аэропорту Кабула во время эвакуации из Афганистана в общем сегодня погибли семь человек.
Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает AP.
Отмечается, что информацию о гибели семи человек подтвердили высокопоставленные военные США. Они говорили об этом на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать текущие операции.
В свою очередь Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что американские военные застрелили не менее двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула.
Отмечается, что "по меньшей мере двое вооруженных лиц" подошли к позициям американских сил, которые дислоцировались в районе столичного аэропорта. Собеседник газеты не уточняет, кем были погибшие, а также в какой временной промежуток и при каких обстоятельствах они были застрелены.
Издание со ссылкой на слова очевидцев также пишет, что те видели на земле "три окровавленных тела лежали" у здания аэровокзала.
Напомним:
- В Кабуле в аэропорту, через который можно покинуть Афганистан, военные США приостановили эвакуационные рейсы с гражданами, бегущими от талибов. Причиной стало чрезвычайно большое количество людей на взлетно-посадочной полосе.
- Президент США Джо Байден планирует обратиться к народу из-за ситуации, сложившейся в Афганистане.