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Разбивались, пытаясь зацепиться за шасси: во время эвакуации в аэропорту Кабула погибли семь человек

Разбивались, пытаясь зацепиться за шасси: во время эвакуации в аэропорту Кабула погибли семь человек

Фото: twitter.com/MuslimShirzad

Американские военные также застрелили не менее двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула.

Из-за хаоса в аэропорту Кабула во время эвакуации из Афганистана в общем сегодня погибли семь человек.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает AP.

Отмечается, что информацию о гибели семи человек подтвердили высокопоставленные военные США. Они говорили об этом на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать текущие операции.

В свою очередь Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что американские военные застрелили не менее двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула.

Отмечается, что "по меньшей мере двое вооруженных лиц" подошли к позициям американских сил, которые дислоцировались в районе столичного аэропорта. Собеседник газеты не уточняет, кем были погибшие, а также в какой временной промежуток и при каких обстоятельствах они были застрелены.

Издание со ссылкой на слова очевидцев также пишет, что те видели на земле "три окровавленных тела лежали" у здания аэровокзала.

Напомним:

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