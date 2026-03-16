Разблокирование Ормузского пролива: Трамп шантажирует Китай — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отложить запланированную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в апреле, если Пекин не поможет разблокировать Ормузский пролив.

Об этом пишет Bloomberg.

Американский лидер подчеркнул, что Китай является одним из главных бенефициаров транспортировки нефти через этот пролив, поэтому должен присоединиться к обеспечению безопасности судоходства.

«Вполне логично, что получающие выгоду от этого пролива помогут сделать так, чтобы там ничего плохого не произошло», — сказал Трамп.

Реакция Китая

Китай не дал прямого ответа на призыв Дональда Трампа присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом мировых поставок нефти.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Пекин поддерживает связь с Вашингтоном, однако не стал прямо отвечать на вопрос о возможном участии Китая в международной инициативе по защите морских путей.

«Ситуация в Ормузском проливе и близлежащих водах напряженная, что влияет на международную торговлю товарами и энергией. Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия во избежание дальнейшей эскалации», — сказал спикер МИД КНР.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за угроз для судоходства мировые рынки отреагировали ростом цен на нефть, а перевозки через стратегический морской коридор оказались под риском, в том числе из-за угроз со стороны Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов со всего мира, за исключением американских и израильских кораблей и танкеров.

The Wall Street Journal со ссылкой на три источника среди американских чиновников сообщала, что Пентагон направляет в зону военной операции против Ирана дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли, поскольку режим аятолла активизировал атаки в Ормузском проливе.

Два из них сообщили WSJ, что на Ближний Восток из Японии уже следует десантный корабль USS Tripoli с отрядом морской пехоты. По словам чиновников, остальная часть морских пехотинцев уже находится в ближневосточном регионе, где оказывают поддержку операции «Эпическая ярость».