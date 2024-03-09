Разблокировать границу с Польшей вполне реально: вице-президент ЕК намекнул, кто тормозит процессы

У Украины есть перспективы договориться с Польшей о разблокировании границы без потасовки за зерно и "прыжков" в импорте, но все зависит от политической воли чиновников.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис уверен, что необходимо, чтобы польское правительство проявило желание что-либо делать, чтобы разрешить ситуацию с украинским зерном. По его словам, на примере Румынии очевидно, что внедрить эффективную модель введения разрешений на экспорт — вполне разрешимая задача.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Что ж, я считаю, что если бы к этой ситуации подходили рационально, она бы уже была решена. Это не какая-то неразрешимая задача. Мы это видим на примере Румынии, которая при участии Еврокомиссии ввела модель введения разрешений на экспорт. И мы видим, что она работает", – сказал он.

Чиновник объяснил, что транзитные дороги Румынии также являются одними из главных в контексте "Пути солидарности" ЕС, к которым относится и Польша. Однако благодаря эффективному применению данной модели страна смогла избежать "прыжков" импорта на румынских рынках. То есть, украинское зерно там не создает дестабилизирующего эффекта.

"Следовательно, способы решения этой проблемы есть. Но необходимо, чтобы правительство страны проявляло желание ее решить", — подчеркнул Домбровскис.

Он также добавил: "Польша уже запретила импорт украинского зерна, поэтому против чего там протестуют фермеры?"

В настоящее время ЕК пытается вести с ними стратегический диалог, приняли некоторые краткосрочные меры. Работа по этому направлению продолжается, уточнил он.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры планируют временно разблокировать движение в направлении КПП "Краковец". Это может продолжаться до 13 марта.

Читайте также: