Разблокирует ли ЕС кредит для Венгрии: какие условия выдвинули Мадьяру

ЕС / © Reuters

Европейский Союз определил список из 27 требований для будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, выполнение которых позволит стране получить доступ к замороженным европейским субсидиям в размере 35 млрд евро.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.

Какие требования ЕС

По данным издания, ключевые условия касаются внешней политики и внутренних реформ. Брюссель ожидает от Будапешта разблокирования финансовой помощи Украине в размере 90 млрд. евро и снятия вето на пакет санкций против России.

Также от Венгрии требуют усилить борьбу с коррупцией и упразднить законы Виктора Орбана, нарушающие правила ЕС. Это касается как прав беженцев, так и свободы обучения в вузах.

Отдельным пунктом переговоров является урегулирование спора по поводу венгерского законодательства о предоставлении убежища. Из-за отказа выполнять решение Европейского суда Венгрия ежедневно платит штраф в размере 1 млн евро, а общая сумма взысканий уже достигла почти 900 млн евро. Представители Еврокомиссии рассчитывают на скорые переговоры с командой Мадьяра, поскольку финансовое давление на страну усиливается.

Европейский чиновник в комментарии журналистам отметил, что у Брюсселя много рычагов влияния, а на самого Мадьяра оказывается давление. Поэтому он, вероятно, захочет добиться результатов как можно скорее. Ранее Петер Мадьяр заявлял, что после вступления в должность премьер-министра совершит первые заграничные визиты в Варшаву и Вену, после чего отправится в Брюссель.

Кредит от ЕС для Венгрии — что известно

Напомним, ранее Европейский Союз отложил утверждение кредитного плана Венгрии. Решение Брюсселя напрямую связано с позицией правительства Виктора Орбана, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Следует отметить, что 19 марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита на 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе.

Ранее мы писали, что в Венгрии завершилась 16-летняя эпоха Виктора Орбана: на выборах 12 апреля оппозиционная партия Тиса получила конституционное большинство (138 мест из 199).