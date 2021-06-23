Раздадут другим странам: словаки не хотят прививаться российской COVID-вакциной Sputnik V

Словакия раздаст 160 тысяч доз "Sputnik V" западным балканским странам.

Правительство Словакии в среду, 23 июня, решило раздать или продать вакцину от COVID-19 "Sputnik V" из РФ на фоне низкого спроса на прививки препаратом российского производства.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что с начала вакцинации для получения инъекции разработкой из России зарегистрировались только 14 214 жителей Словакии, тогда как население страны составляет 5,4 млн человек.

В общем государство закупило 200 тысяч доз "Sputnik V". 160 тысяч из них она отдаст западным балканским странам, в частности Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании. В то же время Аргентина выразила заинтересованность в покупке препарата.

Заметим, что Словакия второй в ЕС (после Венгрии) начала вводить российскую вакцину 8 июня.

В марте в связи с решением уже бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича приобрести российскую вакцину "Sputnik V", в стране возник политический кризис, который привел к отставке ряда чиновников.

Как сообщалось, российский фонд прямых инвестиций просил правительство Словакии вернуть поставленную партию вакцины от коронавируса "Sputnik V" из-за якобы "многократных нарушений контракта", а именно — проведения испытаний.

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