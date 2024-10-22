Раздавили и сожгли: студентка трагически погибла, пытаясь найти телефон в мусорнике

Полиция считает, что она погибла в грузовике с мусором.

На Майорке женщина погибла после того, как упала в мусорный бак.

Об этом сообщает LADbible.

Агостина Рубини Медина считалась пропавшей без вести более двух недель после того, как 2 октября исчезла после ночной прогулки с друзьями в Пальме.

Официальные лица заявили, что, по их мнению, студентка пыталась извлечь свой телефон из мусорного бака и потеряла сознание во время этого процесса, после чего бак был высыпан в грузовик, где она была раздавлена насмерть рано утром следующего дня.

На пресс-конференции 17 октября испанская полиция заявила, что опасается, что она была раздавлена насмерть внутри грузовика, прежде чем ее останки были сожжены в центре утилизации отходов, к которому подъехал грузовик.

Сейчас следователи ищут доказательства ДНК студентки на свалке, пытаясь подтвердить, что с ней произошло.

Заместитель начальника полиции Фернандо Ребойрас сказал: "Это была худощавая женщина, которой было тяжело употреблять алкоголь. Это ухудшалось лекарством, которое она принимала".

Агостина Медина / Фото: NF/News X

Он добавил, что следствие считает, что Медина ждала автобус около полуночи, когда что-то из ее вещей упало в урну, и она залезла внутрь, чтобы забрать это. Свидетель, находившийся на автобусной остановке в 00:12, сказал, что видел сумочку 24-летней студентки, но не слышал призывов о помощи или криках изнутри урны.

Мусорщики прибыли через 15 минут, собрали мусор из урны в 00:27 и высыпали его в свой грузовик, где, по их мнению, девушку раздавило насмерть.

Грузовик с мусором прибыл на свалку, где телефон женщины выключился в 00:52.

Следователи заявили, что "невозможно выжить внутри мусоровоза", и 24-летняя девушка умерла бы еще на пути к свалке.

Как сообщает Majorca Daily Bulletin, полицейские заявили, что последний раз женщину видели в 23:57 2 октября, где, по их мнению, она намерена дождаться автобуса.

Анхель Руис, руководитель группы по расследованию убийств Национальной полиции, сказал, что следователи уверены, что "она не садилась на этот автобус". Они также сообщают, что телефон студентки в последний раз подавал сигнал в 2:59 ночи и что скелетные остатки были найдены и отправлены на анализ.

Напомним, женщина чуть не умерла, потому что выпила "много воды". Она провела несколько дней в реанимации и врачи сказали, что не знают, как она выжила.

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