Разделась перед полицией: в Бразилии за торговлю наркотиками и проституцию осудили модель с обложки Playboy

Разделась перед полицией: в Бразилии за торговлю наркотиками и проституцию осудили модель с обложки Playboy

Девушка также снималась в порнографических фильмах.

Бразильскую победительницу конкурса "Мисс BumBum-2018" и порноактрису, фото которой опубликовали на обложке Playboy, Флавию Тамайо, приговорили к 8 годам лишения свободы за занятие проституцией и торговлей наркотиками.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Флавия Тамайо, которую также зовут Памела Пантера, была признана виновной в торговле наркотиками и проституцией после ее ареста в прошлом году.

"Мисс BumBum" была частью схемы по торговле наркотиками, в которой участвовали женщины, управляемые преступной организацией, созданной проститутками.

Следователи установили, что порноактриса и ее сообщники специализировались на распространении и продаже наркотиков класса А, включая кокаин. Полицейские выяснили, что группа продавала наркотики состоятельным клиентам в Федеральном округе, где расположена и столица Бразилиа.

В период с июня по сентябрь прошлого года Флавия Тамайо находилась в тюрьме бразильского штата Эспириту-Санто в ожидании суда. При этом во время ее задержания девушка полностью разделась перед полицейскими.

Во время рейдов, проведенных полицией 5 июня 2020 было изъято большое количество кокаина, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следователи заявили, что, по их мнению, преступная организация, которой руководили проститутки, имела "секс-программу", которая включала в себя поставку эскорт-услуг и наркотиков богатым клиентам.

Когда арестовали Флавию Тамайо, то у нее нашли небольшое количество марихуаны и свернуты долларовые купюры, которые, по ее словам, использовались для приема наркотиков.

И хотя в Бразилии разрешена проституция, однако запрещено создавать бордели и трудоустраивать секс-работников, девушку приговорили к 8 годам лишения свободы. Приговор она еще может обжаловать.

Напомним, в Луцке врач-гинеколог "подрабатывал" сутенером.

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