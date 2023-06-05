Разделяет РФ?: Лукашенко заявил, что всегда называл Калининградскую область "своей"

По словам Лукашенко, было бы хорошо, "если бы Калининградская область была ближе к Беларуси".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всегда называл Калининградскую область РФ "своей".

Об этом диктатор сказал на встрече с российским губернатором этого региона.

Лукашенко отметил, что именно Беларусь отвечала за Калининградскую область во времена СССР.

"Я всегда привожу пример, который очень хорошо помню: Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область. Поэтому я ее всегда называл своей. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси. Я человек советский — я знаю, что означала Калининградская область для Беларуси. Никто не разделял Беларусь и Калининградскую область", — сказал диктатор.

Напомним, что Польша переименовала российский город Калининград и Калининградскую область в Крулевец (Królewiec) и Крулевецкую область. После этого в Польше начали устанавливать новые дорожные знаки с новым названием – Крулевец.

В Кремле решение Польши о переименовании Калининграда и области называют "безумием".

Ранее чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский в своем Twitter поделился сатирической шуткой, в которой говорится о разделе российской Калининградской области между Польшей и Чехией.

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