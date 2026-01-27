Раздевают и привязывают к деревьям: в Сеть попали кадры зверских пыток в российской армии (фото 18+)

Российские военные / © скриншот с видео

Пока Кремль продолжает изнурительную войну, русские офицеры придумывают все более жестокие методы наказания для своих подчиненных. Оккупантов, которые отказываются воевать, раздевают до белья, привязывают к деревьям на морозе и заставляют есть снег.

О новой волне жестоких пыток в рядах армии РФ сообщает издание The Sun со ссылкой на кадры, которые распространяются в Telegram-каналах.

«Ешь, паскуда»: пытки на передовой

На обнародованном видео зафиксирован «воспитательный процесс» над российскими солдатами, которых обвинили в дезертирстве и невыполнении приказов. На одном из фрагментов виден оккупант, примотанный скотчем к дереву вверх ногами на лютом морозе. Другого солдата командир заставляет буквально «проглатывать снег», сопровождая это нецензурной бранью и оскорблениями.

Оба мужчины были раздеты до нижнего белья. Командир на видео кричит, что они «хотели скрыться с позиций». На мольбы солдата о прощении офицер отвечает издевательствами и гомофобными оскорблениями, заявляя, что они должны «работать, а не отсиживаться».

«Пушечное мясо» без прав

Методы пыток становятся системными. Недавно был зафиксирован случай, когда двоих солдат примотали к деревьям за якобы кражу марихуаны у командира. Это происходит на фоне растущего отчаяния Кремля:

На фронт отправляют людей с ампутациями и на инвалидных колясках.

К боевым действиям привлекают обманутых гастарбайтеров, в частности из Бангладеш.

Генералы получают приказы «придумывать новые пытки», чтобы держать истощенный личный состав в повиновении.

Российские командиры жестоко расправляются с отказниками / © скриншот с видео

Террор против гражданских

Пока российская армия разлагается изнутри, она продолжает терроризировать мирное население Украины. В эти выходные масштабные обстрелы оставили 80% Харькова без света при температуре -18°C.

В Одессе российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Ранены по меньшей мере 22 человека, под завалами оказались жители, среди которых 86-летняя женщина. Украинские военные корреспонденты называют эти атаки «ритуальными убийствами» жителей городов, которые Россия лицемерно называет «своими».

Напомним, российские оккупанты сбежали с позиций на острове Алексеевский в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны и низкого морально-психологического состояния.