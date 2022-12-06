Раздражал шум: пенсионерка в больнице дважды отключала от апартата ИВЛ соседку по палате

Женщина едва не убила свою соседку по палате из-за того, что ее раздражал звук работающего аппарата ИВЛ.

В Германии арестовали 72-летнюю женщину, которая дважды отпирала от аппарата ИВЛ свою 79-летнюю соседку по палате. Все потому, что ее раздражал его звук.

Об этом сообщает АР.

Женщина была заключена в тюрьму по подозрению в попытке непреднамеренного убийства.

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В заявлении полиции и прокуратуры говорится, что подозреваемая выключила аппарат искусственной вентиляции легких 79-летней соседки по палате, несмотря на то, что персонал сказал, что он жизненно важен для пациентки.

Сообщается, что после этого пострадавшую пришлось реанимировать, и хотя ее жизни ничего не угрожает, она все еще нуждается в интенсивной терапии.

Подозреваемая была доставлена в суд, откуда потом ее перевезли в тюрьму.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина за общение с девушкой заплатил 165 тысяч грн. Она обещала послать ему интимные снимки, но так и не отправила.

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