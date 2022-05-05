"Раздражение из прошлого исчезли": детали разговора Зеленского и Штайнмайера

В четверг, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Немецкая сторона, комментируя переговоры украинского и немецкого президентов, отметила, что "раздражение из прошлого исчезло". Та что Зеленский и Штайнмайер согласились в дальнейшем поддерживать тесные контакты.

Об этом говорится в пресс-релизе телефонного разговора, опубликованном на сайте президента Германии.

Федеральный президент выразил солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских захватчиков. Германия с самого начала поддерживала Украину финансово, экономически и военно в ее оборонной борьбе и солидарна с Украиной. Оба президента охарактеризовали разговор, как "очень важный и очень хороший". Раздражение из прошлого исчезло. Оба президента согласились поддерживать тесные контакты", — говорится в официальном заявлении пресс-службы немецкого президента.

Тем временем, украинский президент после разговора со Штайнмайером ожидает усиления поддержки со стороны Германии. Также рассказал немецкому президенту о ситуации на фронте и критическом положении дел в Мариуполе.

Had a good, constructive, important conversation with Federal President Mr. Steinmeier. Подарок для сильной поддержки для. Expect it to be intensified. leadership is important to counter aggression. Ознакомился с представителями на frontline, критическими положениями в Мариуполе – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Напомним, перед этим президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил готовность лично поговорить с Владимиром Зеленским. Также германский президент пообещал дальнейшую помощь Германии Украине.

Стоит отметить, что ранее Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Штайнмайера. Такое решение он пояснил, что у Штайнмайера "тесные связи с Россией".

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