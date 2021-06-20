Разгоняли семь часов: во Франции рейв-вечеринка закончилась столкновениями с копами, есть пострадавшие

В полицейских летели коктейли Молотова, камни и металлические шары для игры в петанк.

На западе Франции в ночь против 19 июня полиция семь часов разгоняла нелегальную из-за COVID-ограничений рейв-вечеринку с 1,5 тыс. участников. Травмы получили пять правоохранителей и двое "тусовщиков".

Об этом сообщает агентство новостей AFP

Отмечается, что около 400 полицейских привлекли к операции, чтобы остановить проведение вечеринки рядом с ипподромом в городе Редон во французском регионе Бретань.

Как сообщили в префектуре департамента Иль и Вилен, столкновения между участниками вечеринки и силовиками продолжались в течение семи часов.

Во время противостояния 22-летний участник рейва "потерял руку", а двое полицейских с травмами были доставлены в больницу.

В полицейских летели коктейли Молотова, камни и металлические шары для игры в петанк.

Во французском департаменте Иль и Вилен в связи с пандемией коронавируса запрещено проводить музыкальные фестивали. К тому же во Франции с 23 часов до сих пор действует комендантский час, который должен быть отменен с 20 июня.

Вечеринку в Редоне организовали в память о 24-летнем французе, который погиб во время разгона аналогичного рейва в городе Нант два года назад. Организаторы обвиняют полицию в применении насилия вместо того, чтобы пойти на диалог.

Ранее полиция Парижа разогнала большую нелегальную вечеринку под открытым небом. В самом центре французской столицы собрались несколько сотен молодых людей, которые танцевали под музыку почти без масок и не соблюдали дистанцию.

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