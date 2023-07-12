"Разговаривают, как с г*вном": россиянка устроила истерику из-за депортации из Израиля

В аэропорту Тель-Авива задержали группу российских туристов, которым отказали во въезде в Израиль, а сотрудники миграционных служб отобрали у них паспорта.

Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Одна из российских туристок пожаловалась, что собиралась посетить Израиль, куда ее пригласил брат, вместе с детьми. Россиянка уверяет, что все документы у нее были правильно оформлены, но правоохранители все равно забрали паспорт и выдали ей лист о депортации. В нем причиной отказа во въезде было указано "для предотвращения нелегальной миграции".

Другая россиянка сообщила, что прилетела в Израиль на отдых. Однако ее также не пустили в страну.

Россияне считают, что сотрудники миграционной службы Израиля "ведут себя по-хамски".

"Мы бъем тревогу. Нас депортировали из Израиля, вообще не объяснив причину, сказав, что мы эммигрируем. Хотя мы приехали сюда в отпуск отдыхать. Мы больше двух суток находимся здесь, спим на картонках, едим то, что мы купим, потому что нам не предоставляют никакой еды. Никакой воды. Ничего абсолютно", – жалуется гражданка РФ.

Россиянам нигде не рады / Фото: t.me/bazabazon

Фото: t.me/bazabazon

По ее словам, россиянам пришлось "выбивать пледы у людей, которые уехали".

"Здесь холодно неймоверно. У нас забрали паспорта. Мы должны были улететь в Сочи, но не улетели, потому что не было мест. Нам не дают пройти к багажам, взять хоть какие-то вещи. Разговаривают с нами пренебрежительно, как с г*вном. Купить еду или вещи в аэропорту мы можем только с паспортом, а паспортов у нас нет", – добавила она.

У туристов и из РФ забрали паспорта и выдали документы о депортации / Фото: t.me/bazabazon

Россиянка просит помощи, ведь не знает, как вернуться домой к себе "на болота".

В Израиле туристы из РФ двое суток спят в аэропорту в ожидании рейса

Отметим, что в Израиле действует строгий пограничный контроль. Приезжим могут отказать во въезде по ряду причин, среди которых неясная цель поездки или подозрение на нелегальное трудоустройство.

Ранее сообщалось, что власти Бали хотят наказать российских туристов за "плохое поведение".

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