В американском обществе и, в частности, среди политического истеблишмента, последний разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным не имел большого влияния и не был воспринят положительно.

Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина в эфире 1+1 в рамках национального телемарафона.

«Я думаю, что Путин уже обжегся на предыдущих своих разговорах [с Трампом], когда он давал президенту Трампу обещания о своих территориальных завоеваниях и которых он не смог достичь в течение последнего года. Поэтому большого влияния, конечно, этот разговор не имел», — сказала она.

По словам украинского дипломата, принятое после разговора с Путиным решение администрации Трампа об облегчении санкций для российских компаний в связи с кризисом на рынке нефти, вызвало критику.

«Это не имеет здесь положительного отклика. Мы услышали сегодня жесткие заявления двухпартийные, индивидуальные и коллективные от сенаторов и конгрессменов. Жесткая критика этого решения», — подчеркнула она.

Ольга Стефанишина отметила, что положительных последствий в Соединенных Штатах ни этот разговор, ни принятые после него решения по ослаблению санкций, не имеют.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на информацию американских спецслужб о том, что Россия могла предоставлять Ирану разведданные для ударов по военным США на Ближнем Востоке, Трамп сказал, что остался доволен диалогом с российским президентом.

После этого разговора Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.

На такое решение отреагировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который назвал президента Дональда Трампа «щенком» президента России Владимира Путина.