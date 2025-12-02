Разговор Виткоффа и Дмитриева напугал союзников: в НАТО обеспокоены сближением Трампа с Россией

Разговор Виткоффа и Дмитриева напугал союзников / © ТСН.ua

На этой неделе в Европе усилился кризис доверия к Соединенным Штатам, ставя под сомнение приверженность Америки трансатлантическому альянсу, который являлся основой западного единства со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Ситуация обострилась из-за двух ключевых факторов: специальный представитель Белого дома Стив Виткофф в шестой раз за год прибывает в Москву для мирных переговоров, ни разу не посетив Украину, тогда как госсекретарь Марко Рубио впервые с 1999 года пропустит две последовательные встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Утечка мирного плана администрации Трампа (содержащая 28 пунктов) и стенограмм разговоров Виткоффа с Кремлем произвели фурор в европейском оборонном и внешнеполитическом истеблишменте. Многие считают, что администрация больше заинтересована в налаживании связей с Россией, чем в защите Североатлантического союза.

Два аспекта плана, вызвавших наибольшее возмущение:

Капитуляция Украины. План рассматривал Россию как явного победителя, заставляя Киев отказаться от стратегических территорий, уменьшить свои вооруженные силы и избавиться от надежных гарантий защиты от США и европейских союзников. Позиция США по отношению к НАТО. В плане США названы посредником между Россией и НАТО. Это воспринято как признак того, что Вашингтон больше не считает себя полноправным членом альянса, где он доминировал и гарантировал безопасность Европы.

"Это Версальский договор, только предписывающий жертву и вознаграждающий агрессора", - прокомментировал Карло Масала, профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера.

Скептицизм Европы усилился после утечки телефонного разговора, в котором Виткофф, по данным Bloomberg News, консультировал советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова о том, что именно Путину следует сказать президенту Трампу.

Генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес назвал такую ситуацию "мечтой России", отметив: "В то время ее цель Советского Союза между США и Европой была достигнута... Я думаю, Трамп игнорирует Европу, потому что считает ее несуществующей".

Белый дом не оспаривает достоверность сообщений об утечке разговора и защищает действия Виткоффа. Пресссекретарь Анна Келли заявила, что администрация Трампа "использовала предложения как от украинцев, так и от россиян, чтобы разработать мировое соглашение, которое может остановить убийства и завершить эту войну".

Европейские дипломаты, хотя и выражают обеспокоенность, признают, что главная цель администрации Трампа — просто покончить с боевыми действиями. На этой неделе Виткофф представит Путину уже изменившиеся условия мирного плана.

Ранее сообщалось, что США могут заблокировать Украине вступление в НАТО, не нарушая Конституцию. Киев не заставят юридически отказаться от стремления к НАТО, это решение обходит его красные линии и, вероятно, станет непопулярным компромиссом.